В Тольятти вовремя не вырыли могилу для героя СВО

«Никогда у нас не было ничего подобного. Мы всегда старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне лично очень больно за такую, повторю, вопиющую ситуацию, и я уверен, что подобное больше никогда не повторится», — заявил глава Тольятти.