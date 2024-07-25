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В Тольятти вовремя не вырыли могилу для героя СВО

В Тольятти на кладбище к назначенному часу не была вырыта могила для участника специальной военной операции. О «вопиющей ситуации» рассказал в своем телеграм-канале глава города Николай Ренц.

По словам господина Ренца, прямую ответственность за инцидент несет муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг». А лицо, непосредственно виновное в невыполнении поставленной задачи, сегодня же будет уволено.

«Никогда у нас не было ничего подобного. Мы всегда старались и стараемся организовать прощания с нашими героями достойно, уважительно, со всеми воинскими почестями. Мне лично очень больно за такую, повторю, вопиющую ситуацию, и я уверен, что подобное больше никогда не повторится», — заявил глава Тольятти.