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Ушел из жизни бывший глава Усть-Лабинского района Игорь Мячин

В возрасте 62 лет ушел из жизни Игорь Мячин, возглавлявший администрацию Усть-Лабинского района в 1998—2000 и 2004−2009 годах. Об этом сообщил нынешний глава района Станислав Гайнюченко в Telegram.

«Команда района выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Викторовича», — говорится в сообщении.

Игорь Мячин родился 19 июля 1962 года. Свою карьеру начал как слесарь-монтажник, затем прошел службу в армии. После окончания юридического факультета Кубанского государственного университета работал в сфере социального обеспечения, пройдя путь от инспектора до начальника управления в Усть-Лабинском районе.

С 1997 года занимал руководящие должности в администрации Усть-Лабинского района, в том числе дважды избирался главой района. Имел опыт работы на руководящих должностях в администрации Курганинского района и службе занятости. Был женат, растил дочь.