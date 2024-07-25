Ушел из жизни бывший глава Усть-Лабинского района Игорь Мячин

Игорь Мячин родился 19 июля 1962 года. Свою карьеру начал как слесарь-монтажник, затем прошел службу в армии. После окончания юридического факультета Кубанского государственного университета работал в сфере социального обеспечения, пройдя путь от инспектора до начальника управления в Усть-Лабинском районе.