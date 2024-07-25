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Ушла в неизвестном направлении: Полиция просит помощи в розыске 71 летней женщины в Кишиневе

Утром 20 июля она ушла из центра размещения в Кишиневе в неизвестном направлении и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Ушла из центра размещения: в столице ищут пропавшую пенсионерку.

Полиция просит помощи в розыске 71-летней женщины. Утром 20 июля она ушла из центра размещения в Кишиневе в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы: рост 1,60 м, среднее телосложение, короткие волосы, зеленые глаза. Была одета в жёлтую блузку, синие брюки с желтым цветочным принтом, носит очки для зрения.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам:

112 или 068114271.