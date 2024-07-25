Ушла в неизвестном направлении: Полиция просит помощи в розыске 71 летней женщины в Кишиневе

Ушла из центра размещения: в столице ищут пропавшую пенсионерку.
Полиция просит помощи в розыске 71-летней женщины. Утром 20 июля она ушла из центра размещения в Кишиневе в неизвестном направлении и не вернулась.
Приметы: рост 1,60 м, среднее телосложение, короткие волосы, зеленые глаза. Была одета в жёлтую блузку, синие брюки с желтым цветочным принтом, носит очки для зрения.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам:
112 или 068114271.