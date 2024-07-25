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Движение в сторону казахстанской границы будет приостановлено 30 июля

Движение в сторону казахстанской границы будет приостановлено 30 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ограничивается движение транспортных средств на участке трассы А-310 — у поселка Бугристое, на границе с республикой Казахстан», — предупреждает организация, ответственная за содержание федеральных дорог.

Уточняется, что на 144 километре будут проводиться работы по установке П-образной опоры.

Ограничение скорости по этой причине будет введено с 21:00 до 23:45 30 июля, а временное перекрытие, то есть полная остановка движения — с 22:00 до 23:00.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и времени в пути.