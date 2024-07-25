МЧС предупредило омичей о надвигающихся штормовом ветре, ливне и дожде

Завтра днем на Омск обрушатся штормовой ветер, ливерные дожди и гроза. Порывы ветра ожидаются в районе 17−22 м/с, местами возможен град.
Ранее мы писали, что в эти дни, 26 и 27 июля, синоптики прогнозируют грозы и ливни. Температура воздуха максимально поднимется до +30 градусов.
МЧС России по Омской области рекомендует омичам не стоять в непогоду рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если вы находитесь на улице, то стоит переждать непогоду в помещении, в подземном переходе или подъезде дома.