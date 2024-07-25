Банк компенсирует ущерб в течение 30 дней. Как вернуть деньги, украденные телефонными мошенниками

— В 2024 году в регионе зарегистрировано больше 2600 фактов телефонного мошенничества. Из них расследовано и раскрыто 232 факта, а возмещенная сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей. Низкий процент раскрываемости подобных преступлений объясняется тем, что мошенники дислоцируются за границей. Действуют они либо дистанционно, заставляя жертву самостоятельно перевести накопления, либо нанимают дропперов (курьеров — прим. ред.), которые забирают наличные и перечисляют их на счета подельников. При этом, в последние годы аферисты и дропперы все чаще получают за свои преступления реальные сроки.