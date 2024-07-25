Банк компенсирует ущерб в течение 30 дней. Как вернуть деньги, украденные телефонными мошенниками

С 25 июля 2024 года кредитно-финансовые организации России обязаны еще тщательнее отслеживать операции клиентов. Подозрительные переводы приостанавливают на два дня, а о рисках тут же сообщают отправителю. Особенно это касается получателей, чьи банковский счет или номер телефона попадали в поле зрения специалистов Центробанка при попытке мошеннических действий и внесены в соответствующую базу. Совершить транзакцию будет невозможно даже несмотря на требования самого клиента.
Пять главных вопросов о том, как будет работать этот механизм «Комсомолка» задала управляющему Отделением Иркутск Банка России Игорю Коржуку.
— Во-первых, все реквизиты автоматически будут сверяться с базой Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». При наличии совпадений, операцию приостановят, — поясняет Игорь Дмитриевич. — Во-вторых, специалист должен обращать внимание на нетипичные для клиента суммы, время, место и периодичность переводов, а также странное поведение при общении.
— База данных или так называемый «черный список» Банка России обновляется каждый день. Информация поступает от банков и других операторов платежных систем. За первый квартал этого года банками было предотвращено около 14 миллионов кибератак. Спасено почти два триллиона рублей. Кроме того, Банк России совместно с другими организациями ежегодно блокирует тысячи мошеннический интернет-страниц и телефонов.
— Возврат украденных жуликами сбережений возможен только, в случае невыполнения сотрудниками банка мер предосторожности, — отмечает Игорь Коржук. — К примеру, если реквизиты получателя средств не были проверены, либо несмотря на присутствие в «черном списке», перевод все равно был выполнен. Также закон окажется на стороне потерпевшего, если тот предупредил банк о потере карты или утечке данных, но некто все равно снял его средства. Вместе с этим специалисты должны всегда уведомлять о возможных рисках.
Важно! Если по истечению двух дней «заморозки» клиент пожелал повторить перевод, ответственность за сохранность средств полностью ложится на него.
— Для этого необходимо обратиться в полицию и подать заявление о возврате средств в банк. По закону, возместить ущерб потерпевшему обязаны в течение 30 календарных дней.
Не забывайте сохранять чеки, скриншоты и переписки, которые помогут доказать, что вы стали жертвой преступников.
— Действительно, в базу данных Банка России вместе с мошенниками могут попасть и добросовестные граждане. Это случается по разным причинам, — говорит управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. — Чтобы устранить ошибку, человеку требуется обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого он является. Запрос перенаправят нашим специалистам на рассмотрение.
Юрий ИЛЬЕНКО, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области:
«С начала года аферисты украли у жителей Приангарья 1,1 млрд рублей».
— В 2024 году в регионе зарегистрировано больше 2600 фактов телефонного мошенничества. Из них расследовано и раскрыто 232 факта, а возмещенная сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей. Низкий процент раскрываемости подобных преступлений объясняется тем, что мошенники дислоцируются за границей. Действуют они либо дистанционно, заставляя жертву самостоятельно перевести накопления, либо нанимают дропперов (курьеров — прим. ред.), которые забирают наличные и перечисляют их на счета подельников. При этом, в последние годы аферисты и дропперы все чаще получают за свои преступления реальные сроки.
1. Никогда не передавайте незнакомцам личную информацию: номер или код с обратной стороны банковской карты, паспортные данные, пароли из СМС, кем бы те не представились.
2. Получив письмо или звонок из службы поддержки, банка или правоохранительных органов, положите трубку и перезвоните по телефонам, указанным на официальных сайтах организации или ведомства.
3. Даже номер телефона или адрес электронной почты могут быть использованы преступниками для взламывания аккаунтов или проведения платежных операций. Для уверенности в собственной безопасности попросите сервис не раскрывать другим пользователям ваши контакты.
4. Не поддавайтесь на уговоры и не переходите ради диалога с покупателем в мессенджеры или соцсети. В специальных приложениях для продаж с рук существует защита от подозрительных ссылок. Ни в коем случае не переходите по ним! Эту уловку аферисты используют для кражи чужих данных через фишинговые сайты. Проверяйте все страницы на подлинность.
5. Не переводите предоплату или полную стоимость товара, если не уверены в честности продавца. Даже такие доказательства как фото или видео могут оказаться липовыми или украденными у других пользователей.