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Дожди и до +30°С жары будет в Беларуси 26 июля

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 июля ожидаются дожди и до плюс 30 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 761 мм рт. ст. +24°

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по западной половине, днем местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы, а ночью местами по западу пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12−18 градусов, днем — 25−30 градусов тепла. В западных районах температура достигнет 21−24 градусов выше нуля.