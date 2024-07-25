Дожди и до +30°С жары будет в Беларуси 26 июля

В пятницу будет переменная облачность. Ночью преимущественно по западной половине, днем местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы, а ночью местами по западу пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.