В майнинговом дата-центре нарушали правила пожарной безопасности в Усть-Илимске

На территории майнингового дата-центра в Усть-Илимске не была оборудована система пожарной безопасности. Также оператор допустил нарушения, связанные с правилами пользования машинками. Прокуратура Усть-Илимска проверила факт нарушений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре Иркутской области.