В майнинговом дата-центре нарушали правила пожарной безопасности в Усть-Илимске

На территории майнингового дата-центра в Усть-Илимске не была оборудована система пожарной безопасности. Также оператор допустил нарушения, связанные с правилами пользования машинками. Прокуратура Усть-Илимска проверила факт нарушений. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре Иркутской области.
— На этом основании внесли представление об устранении нарушений закона, а также вынесли постановления о заведении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования электрической энергией), — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас все несоответствия устранены, а виновные привлечены к административной ответственности. Они выплатят штрафы в размере 20 и двух тысяч соответственно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья перевели мошенникам более 1,1 миллиарда рублей.