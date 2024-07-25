Актер Селиванов: «Реальные пацаны» как сериал больше не выйдут, но возможен спешл

— Я люблю дарить подарки, но на себя жалею потратить деньги. Обычно меня мой менеджер дергает, просит купить что-то люксовое — и иногда у него получается меня убедить. Все серьезные траты у меня бывают на фотосессиях — мне так нравится то, что выбирают для меня стилисты, что я сразу забираю эти луки. Недавно потратил 150 тыс. рублей на фотосессии — забрал четыре готовых лука.