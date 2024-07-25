Глава Минздрава предупредил россиян об опасности недосыпа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвержены следующим рискам:
- Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 48%.
- Вероятность преждевременной смерти увеличивается на 30%.
Мурашко подчеркнул, что исследования продолжаются и в области влияния дефицита сна на умственные функции и память. Изучается и то, как недостаток сна может повлиять на когнитивные функции и производительность труда, снижая их показатели на 40%.
Министр также отметил, что низкая физическая активность тесно связана с развитием ожирения, которое, в свою очередь, повышает риск возникновения 12 видов онкологических заболеваний.
Кроме того, глава Минздрава акцентировал внимание на профилактике рака посредством изменения диеты. Отказ от переработанного мяса и сокращение употребления красного мяса в пользу овощей может предотвратить более половины случаев рака толстого кишечника. Снижение потребления алкоголя и вакцинация против гепатита B помогут предотвратить до 80% случаев рака печени.
Нина Лютикова