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Глава Минздрава предупредил россиян об опасности недосыпа

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на форуме «Здоровое общество» и представил данные, указывающие на значительные риски для здоровья при недостаточном сне.

Источник: Freepik

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвержены следующим рискам:

  • Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 48%.
  • Вероятность преждевременной смерти увеличивается на 30%.

Мурашко подчеркнул, что исследования продолжаются и в области влияния дефицита сна на умственные функции и память. Изучается и то, как недостаток сна может повлиять на когнитивные функции и производительность труда, снижая их показатели на 40%.

Ежедневная физическая активность показала свою эффективность в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярные физические упражнения продолжительностью всего 20 минут в день могут снизить данный риск на 30%, а вероятность метаболических нарушений — на 50%.

Министр также отметил, что низкая физическая активность тесно связана с развитием ожирения, которое, в свою очередь, повышает риск возникновения 12 видов онкологических заболеваний.

Кроме того, глава Минздрава акцентировал внимание на профилактике рака посредством изменения диеты. Отказ от переработанного мяса и сокращение употребления красного мяса в пользу овощей может предотвратить более половины случаев рака толстого кишечника. Снижение потребления алкоголя и вакцинация против гепатита B помогут предотвратить до 80% случаев рака печени.

Нина Лютикова

медицина