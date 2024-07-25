ЗАГС Ялты временно переехал в другое место из-за капремонта

Прием граждан осуществляется каждые вторник, среду, пятницу и субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой очереди по вопросам регистрации смерти и рождения. Перерыв — с 13.00 до 14.00. Остальные государственные услуги по предварительной записи по телефону: +7 (978) 000−03−68 .