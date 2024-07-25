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ЗАГС Ялты временно переехал в другое место из-за капремонта

На работы выделено более 48 млн рублей.

Источник: Администрация Ялты

ЗАГС Ялты, расположенный на улице Бирюкова, 16, временно переехал в другое здание. Причиной стала подготовка к капитальному ремонту, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на администрацию города.

Теперь ЗАГС располагается на улице Батурина, 8. Как сообщает Министерство юстиции Крыма, завершить работы должны в 2025 году. На ремонт выделено больше 48 млн рублей.

Прием граждан осуществляется каждые вторник, среду, пятницу и субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой очереди по вопросам регистрации смерти и рождения. Перерыв — с 13.00 до 14.00. Остальные государственные услуги по предварительной записи по телефону: +7 (978) 000−03−68.