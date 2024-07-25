Губернатор проверил модернизацию Тулунского филиала Кадрового центра

Губернатор Игорь Кобзев проверил, как идет ремонт Тулунского филиала Кадрового центра Приангарья, которые выполняется по нацпроекту «Демография». Вместе с главой региона филиал посетили представители правительства Иркутской области, депутаты ЗС региона Юрий Козлов и Владимир Смагин, исполняющая обязанности главы администрации Тулуна Татьяна Якубова, мэр Тулунского района Александр Тюков, депутат думы Тулунского района Михаил Гильдебрант.
Филиал преобразится полностью. Подрядчик заканчивает красить фасад здания, ведет внутреннюю отделку, монтаж электрооборудования. Также появится новая мебель и техника, для персонала купят офисную форму. Учреждение запустится под брендом «Работа в России». Важно, что там внедрят новые механизмы предоставления услуг. Подход к решению вопросов станет комплексным. Пример — карьерный консультант будет взаимодействовать с соискателем вплоть до выхода на работу.
— По нацпроекту «Демография» модернизируем 39 филиалов Кадрового центра Иркутской области. Все это направлено в первую очередь на создание комфорта и улучшения качества обслуживания, расширения спектра услуг. Уверен, что применение новых механизмов в сфере занятости будут способствовать в решении кадровых задач наших предприятий и расширении возможностей трудоустройства, — сказал Игорь Кобзев.
Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков добавил, что ранее полностью обновили филиалы Кадрового центра в Ангарске и Братске. Результат — в первом уровень трудоустройства вырос с 65,6% до 70,3%, во втором — с 52,5% до 70,1%.