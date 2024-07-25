Губернатор проверил модернизацию Тулунского филиала Кадрового центра

Филиал преобразится полностью. Подрядчик заканчивает красить фасад здания, ведет внутреннюю отделку, монтаж электрооборудования. Также появится новая мебель и техника, для персонала купят офисную форму. Учреждение запустится под брендом «Работа в России». Важно, что там внедрят новые механизмы предоставления услуг. Подход к решению вопросов станет комплексным. Пример — карьерный консультант будет взаимодействовать с соискателем вплоть до выхода на работу.