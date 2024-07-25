«Нам нужны причал, аптека и туалеты, а не элитная турбаза»: жители Ширяево выступили против постройки яхт-клуба

В селе Ширяево, которое является неотъемлемой частью природного комплекса «Самарская Лука», собираются строить яхт-клуб. В региональном правительстве уверены, что новый объект для отдыха и водных видов спорта повысит туристическую привлекательность. Но местные жители категорически против, считая, что клуб навредит природе Жигулевского заповедника. Они даже направили публичное обращение в адрес главы региона Вячеслава Федорищева. В непростой ситуации разбиралась корреспондент «КП-Самара».
Весной 2023 года стало известно, что в Самарской области собираются строить новое туристическое пространство — круглогодичный комплекс с яхт-клубом. Об этом говорилось в распоряжении, подписанном Виктором Кудряшовым, который в то время занимал пост главы регионального правительства, а ныне ожидает суда за превышение полномочий при строительстве метро.
Под эти цели администрация Жигулевска выделила компании-застройщику около 25 тысяч квадратных метров земли на берегу Волги. Сейчас там старая лодочная станция и причал. В распоряжении говорится, что это «масштабный инвестиционный проект», который поднимет престиж региона на туристическом рынке.
Жители против застройки.
И все бы ничего, задумка, на первый взгляд, привлекательная и выгодная. Инвестиции, туристы, а значит — ощутимый доход в бюджет области. Однако местные жители считают, что в Ширяево и Зольном есть более важные проблемы, чем строительство «аттракциона для элиты». Свои чаяния они озвучили в обращении к врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, которое опубликовали 23 июля 2024 года.
«Уважаемый Вячеслав Андреевич! В ваших полномочиях спасти самое красивое село Самарской области. Инициативная группа Ширяево просит вас обратить пристальное внимание на сохранение аутентичности села, которое сейчас называют раскрученным брендом», — призывают они в обращении.
«Нет даже туалетов».
Далее идет перечисление проблем. Так, люди пишут, что в последние три года их село просто задыхается от последствий плохо организованного турбизнеса. Ширяево посещают до тысячи туристов в день, которые после себя оставляют горы мусора, бутылок и экскрементов. Потому что туалеты там есть, но они не работают.
«Большой бизнес катком идет по побережью “Самарской Луки”. В селах меняют генпланы, вырезают куски земли, меняя их статус, и сдают в аренду инвесторам. Инвесторы приходят за прибылью, вкладывая минимум, надеясь выручить максимум. Их совсем не интересует отсутствие необходимых объектов для населения, а также вопросы экологии. Главные ошибки устроителей туризма — полное отсутствие сведений о территории, отсутствие консультаций с местными жителями, а также с архитекторами, проживающими в Ширяево. На публичных слушаниях жителей просто ставят в известность, как изуродуют ту или иную часть села», — пишут ширяевцы.
Нужен причал, стоянки и аптека.
Село Ширяево считается раскрученным туристическим брендом, но у него нет даже элементарной инфраструктуры, считают местные жители. Вот что нужно сделать в первую очередь, по их мнению:
«В Ширяево необходим хороший причал. И аптека. После туалетов — это второй пункт, чем интересуются туристы. Нужна автостоянка на входе в село, потому что поток машин напоминает оживленную трассу. Улица Ленинская уже превратилась в хаотичную стоянку. Нужен пункт оказания медицинской помощи для туристов».
Примечательно, что случаи травмирования, обмороков и внезапно подскочившего давления у туристов случаются очень часто. За помощью обратиться не к кому, аптек нет. Люди стучатся в дома местных жильцов, чтобы померить давление, попросить таблетку или бинт.
По словам сельчан, в Ширяево необходимо почистить берег Волги от камышей и мусора и организовать место для купания, сделать небольшой пляж. Починить водопровод, который имеет 99% износа. По этой причине по улице Советской, где находится музейный комплекс Репина, постоянно происходят порывы сетей, ремонт там идет не переставая.
«Этот отдых нам не по карману».
Теперь о самом наболевшем для местных жителей вопросе. Они считают, что яхт-клуб нарушит экосистему заповедника.
«Если построят яхт-клуб, то спуск по улице Рабочей от местных жителей и туристов будет закрыт, территория будет огорожена. Мы потеряем берег. Не думаем, что на этой турбазе будут низкие цены, так что среднестатистический житель региона вряд ли туда попадет. Зато будет разрушена наша лодочная станция», — пишут люди.
Жители отмечают, что в этом месте обитает значительная популяция бобров, которые могут пострадать во время строительства. По территории пролегает пешеходная тропа на гору Верблюд, которая тоже станет недоступной.
«Комсомолка» направила запрос в правительство Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как стало известно, врио губернатора Вячеслав Федорищев намерен посетить Ширяево и на месте узнать о проблемах сельчан.