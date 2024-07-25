«Нам нужны причал, аптека и туалеты, а не элитная турбаза»: жители Ширяево выступили против постройки яхт-клуба

И все бы ничего, задумка, на первый взгляд, привлекательная и выгодная. Инвестиции, туристы, а значит — ощутимый доход в бюджет области. Однако местные жители считают, что в Ширяево и Зольном есть более важные проблемы, чем строительство «аттракциона для элиты». Свои чаяния они озвучили в обращении к врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, которое опубликовали 23 июля 2024 года.