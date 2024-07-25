Бывшему кандидату в мэры Новосибирска Игорю Украинцеву продлили арест

25 июля 2024 года в Дзержинском районном суде Украинцеву продлили арест еще на два месяца. На заседании он присутствовал в футболке с самодельной надписью «Добро победит». Его супруга, Дарья, рассказала, что Игорь сам сшил надпись из простыни, которую ему передали из дома.