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Бывшему кандидату в мэры Новосибирска Игорю Украинцеву продлили арест

Обвиняемый в получении взятки экс-кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев останется под стражей.

По информации следствия, депутат городского совета Новосибирска получил взятку от руководителя строительной организации. В период с осени 2022 по зиму 2023 года Игорь Украинцев получил 3,5 млн руб. Однако его коллеги и соратники считают, что данное дело является сфабрикованным.

25 июля 2024 года в Дзержинском районном суде Украинцеву продлили арест еще на два месяца. На заседании он присутствовал в футболке с самодельной надписью «Добро победит». Его супруга, Дарья, рассказала, что Игорь сам сшил надпись из простыни, которую ему передали из дома.

Корреспондент издания Сиб.фм поинтересовался у Украинцева, как он себя чувствует, находясь под арестом. Подозреваемый ответил, что чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

«Но недолго, всё-таки не студия», — отмечает Украинцев.

Адвокат Игоря Украинцева Иван Рассолов ходатайствовал о назначении домашнего ареста или залога, однако суд отклонил его ходатайства.

В итоге Украинцев останется в СИЗО до 29 сентября 2024 года.

Выйдя из зала суда Украинцев страстно поцеловал жену и сказал, что не нужно расстраиваться.