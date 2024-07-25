Соцопрос: правящую партию PAS считают коррумпированной 75% респондентов

В четверг были представлены итоги «Социально-политического барометра» за июль 2024 года.
Партия PAS и коррупция
Правящая «Партия действия и солидарности» (PAS) коррумпирована, уверены 75% респондентов, а 71% считает, что президент Майя Санду несёт прямую ответственность за правление PAS.
Согласно опросу, 58% молдаван считают, что референдум по изменению Конституции не должен был проводиться одновременно с президентскими выборами.
Положение дел с правосудием ухудшилось, считает 41% респондентов, еще 28% не увидели никаких изменений. По мнению 69% опрошенных, правосудие перешло под контроль властей. Только 20% считают, что юстиция становится все более независимой. В провале реформы юстиции президента Майю Санду винят 54%.
Честность выборов и СМИ
По мнению 66% респондентов, предстоящие осенью президентские выборы в Молдове не будут честными. Из них 37% убеждены, что нарушения будут массовыми. Только 13% опрошенных заявили, что, по их мнению, обойдется без махинаций.
Отсутствие уверенности в том, что выборы пройдут свободно и корректно, высказали 56% опрошенных, из них 21% были крайне категоричны.
Только 11% опрошенных считают, что СМИ в Молдове независимы.
Рейтинги кандидатов в президенты
Возглавляет рейтинг действующий президент Майя Санду (33,7%). Вторую строчку занял экс-генпрокурор Александр Стояногло (11,5%). С минимальным отрывом от него идет лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (10,8%). Четвертое место заниямает экс-башкан Гагаузии Ирина Влах (8,9%).
Считают, что Санду достойна второго мандата президента Молдовы, только 37% опрошенных.
Идею о том, чтобы Молдова стала вновь президентской республикой, поддерживают 49% респондентов. За парламентскую республику выступают 42%, остальные не определились.
Опрос проводился с 8 по 21 июля среди 1093 респондентов, погрешность составляет 3%.