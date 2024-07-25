В Омске поднялся уровень грунтовых вод

Администрация города Омска запросила у омских синоптиков и специалистов «Омской геологоразведочной экспедиции» информацию о количестве выпавших осадков и уровне грунтовых вод.
Вопросы возникли неслучайно — уже вторую неделю в Омске почти беспрерывно идут проливные дожди. Ливни периодически затапливают улицы, технические объекты, из-за подтоплений проваливается грунт, что стало причиной крупного субботнего пожара на 19-й Линии.
Судя по ответу специалистов, опасения оказались небеспочвенны.
«Исходя из показателей, зафиксированных на скважинах № 81 и 267 государственной опорной наблюдательной сети — на данный момент на территории города эти скважины являются действующими и используются для исследований — этим летом превышены пиковые значения первого от поверхности водоносного горизонта», — сообщил результаты исследований мэр Омска Сергей Шелест.
По данным синоптиков, с 1 мая по 23 июля на территории города выпало 280,2 мм осадков, что составило 208% от нормы. С 16 по 23 июля норма была превышена в 9 раз.
Судя по прогнозу погоды, уровень грунтовых вод продолжит расти — ГУ МЧС России снова предупредило омичей о приближающемся ливне и грозе.