Ремонт моста через реку Бабху отложили до сентября в Иркутской области

В Слюдянском районе Иркутской области на 144-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита до недавнего времени велись работы на мосту через реку Бабху. Одну из полос моста уже привели в надлежащий вид. Об этом КП-Иркутск сообщили в УПРДОР «Южный Байкал».
До этого сооружение ремонтировали в 2000 году, на данный момент межремонтные сроки истекли. В аварийном состоянии находились деформационные швы. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах и увеличить срок службы моста в июне этого года специалисты приступили к ремонтным работам. На обновленной полосе уже обновили, забетонировали и асфальтировали швы.
«Для минимизации транспортного затора в туристический сезон Управлением было принято решение сделать технологический перерыв до сентября текущего года и открыть движение транспорта в обоих направлениях,» — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Зорикто Ленхобоев.
24 июля в вечернее время открыли проезд по мосту. Теперь ремонтные работы начнут только в сентябре этого года, а закончить планируют уже к октябрю.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проведут ремонт кровли в 14 учебных заведениях.