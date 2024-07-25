Ремонт моста через реку Бабху отложили до сентября в Иркутской области

До этого сооружение ремонтировали в 2000 году, на данный момент межремонтные сроки истекли. В аварийном состоянии находились деформационные швы. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах и увеличить срок службы моста в июне этого года специалисты приступили к ремонтным работам. На обновленной полосе уже обновили, забетонировали и асфальтировали швы.