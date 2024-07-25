Южный океан оказался крупным поглотителем углекислого газа

Океаны играют важную роль в поглощении углекислого газа, выделяемого в ходе деятельности человека. Это один из ключевых процессов для регуляции климата на Земле. Однако точный объем поглощенного СО2 долгое время оставался неизвестным. Ученые опирались на данные с исследовательских судов, беспилотных летательных аппаратов и развернутых в океане платформ, создавали глобальные модели биохимии океана. Но разные методы подсчета давали разные результаты.
Авторы нового исследования применили оригинальную методику под названием «вихревая ковариация». Она была основана на анализе данных потоковых систем, установленных на фок-мачтах кораблей. Это позволило непосредственно измерить СО2 в воздухе и воде во время семи исследовательских круизов по Южному океану.
Измерения проводились антарктическим летом 2019 и 2020 годов. Результаты показали, что в летний период Южный океан активно поглощает углекислый газ. Объем поглощения превосходит предыдущие оценки не менее чем на 25%. Ученые заявили, что эти данные следует учитывать при создании климатических моделей в будущем.