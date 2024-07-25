Южный океан оказался крупным поглотителем углекислого газа

Океаны играют важную роль в поглощении углекислого газа, выделяемого в ходе деятельности человека. Это один из ключевых процессов для регуляции климата на Земле. Однако точный объем поглощенного СО2 долгое время оставался неизвестным. Ученые опирались на данные с исследовательских судов, беспилотных летательных аппаратов и развернутых в океане платформ, создавали глобальные модели биохимии океана. Но разные методы подсчета давали разные результаты.