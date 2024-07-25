Дети-сироты Кубани получат собственное жилье

В Краснодарском крае в 2024 году на приобретение жилья для детей-сирот выделили более 5,4 млрд рублей. За последние пять лет на эти цели в крае направили свыше 17 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.