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Дети-сироты Кубани получат собственное жилье

362 человека уже получили собственную жилплощадь с начала этого года.

Источник: Администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2024 году на приобретение жилья для детей-сирот выделили более 5,4 млрд рублей. За последние пять лет на эти цели в крае направили свыше 17 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Кубани.

В этом году на Кубани детей-сирот обеспечат собственным жильем, на это выделили более 5 млрд рублей. За последние пять лет в регионе жилье получили свыше 6,3 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель министра труда и социального развития региона Алексей Гедзь отметил, что за последние пять лет на эти цели в крае направили более 17 млрд рублей, при этом финансирование постоянно увеличивается.

В текущем году планируется обеспечить жильем почти 1,4 тысяч детей-сирот. С начала 2024 года новое жилье уже получили 362 человека из Геленджика, Анапы, Выселковского, Каневского, Курганинского, Северского и Усть-Лабинского районов.