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В Благовещенский собор Воронежа прибыла Казанская икона Божией Матери

Жители города выстроились в очередь к святыне.

Источник: Воронежская епархия

Казанская икона Божией Матери прибыла в Благовещенский собор Воронежа сегодня, 25 июля.

Сотни жителей города выстроились в очередь к святыне, которая будет находиться в столице Черноземья всего два дня — до 19:00 субботы, 27 июля. В эти дни духовенство Воронежской епархии будет совершать молебны у иконы. Благовещенский собор будет открыт с 6:00 до 21:00.

Как ранее рассказывал «АиФ-Воронеж», икона Божией Матери «Казанская» прибудет в города России в рамках Всероссийского молебна о Победе. Акция стартовала 6 мая 2024 года в Москве.

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