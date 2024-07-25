В Благовещенский собор Воронежа прибыла Казанская икона Божией Матери

Сотни жителей города выстроились в очередь к святыне, которая будет находиться в столице Черноземья всего два дня — до 19:00 субботы, 27 июля. В эти дни духовенство Воронежской епархии будет совершать молебны у иконы. Благовещенский собор будет открыт с 6:00 до 21:00.