МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Пермском крае

Во время непогоды прикамцам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. В МЧС напоминают, что во время сильного ветра нельзя находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и плохо закрепленными конструкциями. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.