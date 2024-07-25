Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Пермском крае

Ухудшение погоды ожидается 26 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°

В пятницу, 26 июля, в Пермском крае ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает краевое МЧС. По данным Пермского гидрометцентра, в течение дня в отдельных районах Прикамья пройдут сильные дожди. Ветер усилится, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов по краю и до +10…+12 в Перми. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Перми до +17.

Во время непогоды прикамцам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. В МЧС напоминают, что во время сильного ветра нельзя находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и плохо закрепленными конструкциями. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.