Запуск двухэтажного поезда «Нижний Новгород — Москва» перенесён на 2026 год

Как сообщает корреспондент ИА «НТА-Приволжье», присутствовавший на конференции «Развитие водных и железнодорожных перевозок на ГЖД» 25 июля, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский поделился путями решения проблемы нехватки железнодорожного транспорта на линии «Нижний Новгород — Москва».
За первые 6 месяцев 2024 года ГЖД перевезла более 14 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. В том числе, отмечается сильный рост спроса на пассажирские перевозки дальнего следования.
«Рост пассажирских перевозок, который есть сегодня, к сожалению, обеспечивается не полностью. Мы работаем в этом направлении. Для маршрута “Нижний Новгород — Москва” заказали двухэтажный поезд, увеличили количество “Ласточек”».
Начальник ГЖД отметил, что ежедневно на территории региональной ЖД курсируют 12 пар «Ласточек». Недавно введенные скоростные поезда могут разгоняться до 160 км/ч. В ближайшем будущем планируется покупка новых поездов на постоянном токе.
Так, уже заказан двухэтажный поезд. Состав проходит обкатку с дальнейшей сертификацией. Он будет оснащён не только купейными и сидячими вагонами, но и вагоном-рестораном, вагоном категории «Люкс», а также доступом к телевидению в отдельных вагонах. Подчеркивается, что все детали для строительства и запуска такого транспорта производятся в России. Скорость передвижения такого состава останется высокой. Согласно информации, поезд начнёт курсировать в 2026 году.
Ранее сообщалось, что два двухэтажных подвижных состава планируется запустить между Москвой и Нижним Новгородом в 2025 году.