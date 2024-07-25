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Запуск двухэтажного поезда «Нижний Новгород — Москва» перенесён на 2026 год

Запуск двухэтажного поезда «Нижний Новгород — Москва» перенесён на 2026 год.

Как сообщает корреспондент ИА «НТА-Приволжье», присутствовавший на конференции «Развитие водных и железнодорожных перевозок на ГЖД» 25 июля, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский поделился путями решения проблемы нехватки железнодорожного транспорта на линии «Нижний Новгород — Москва».

За первые 6 месяцев 2024 года ГЖД перевезла более 14 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. В том числе, отмечается сильный рост спроса на пассажирские перевозки дальнего следования.

«Рост пассажирских перевозок, который есть сегодня, к сожалению, обеспечивается не полностью. Мы работаем в этом направлении. Для маршрута “Нижний Новгород — Москва” заказали двухэтажный поезд, увеличили количество “Ласточек”».

заявил Сергей Дорофеевский

Начальник ГЖД отметил, что ежедневно на территории региональной ЖД курсируют 12 пар «Ласточек». Недавно введенные скоростные поезда могут разгоняться до 160 км/ч. В ближайшем будущем планируется покупка новых поездов на постоянном токе.

Так, уже заказан двухэтажный поезд. Состав проходит обкатку с дальнейшей сертификацией. Он будет оснащён не только купейными и сидячими вагонами, но и вагоном-рестораном, вагоном категории «Люкс», а также доступом к телевидению в отдельных вагонах. Подчеркивается, что все детали для строительства и запуска такого транспорта производятся в России. Скорость передвижения такого состава останется высокой. Согласно информации, поезд начнёт курсировать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что два двухэтажных подвижных состава планируется запустить между Москвой и Нижним Новгородом в 2025 году.