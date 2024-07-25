Запуск двухэтажного поезда «Нижний Новгород — Москва» перенесён на 2026 год

Так, уже заказан двухэтажный поезд. Состав проходит обкатку с дальнейшей сертификацией. Он будет оснащён не только купейными и сидячими вагонами, но и вагоном-рестораном, вагоном категории «Люкс», а также доступом к телевидению в отдельных вагонах. Подчеркивается, что все детали для строительства и запуска такого транспорта производятся в России. Скорость передвижения такого состава останется высокой. Согласно информации, поезд начнёт курсировать в 2026 году.