МЧС предупредило свердловчан о крупном граде, ливнях и грозах

Об этом предупреждают в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве советуют гражданам быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. В непогоду лучше отказаться от походов на природу.
При сильном ветре осложняется пожароопасная обстановка. На улице лучше обходить деревья, рекламные щиты, здания, мосты.
При граде нужно найти укрытие. Если этого нельзя сделать, то необходимо защитить голову от ударов градин.
Водителям советуют в ливни не преодолевать подтопленные участки дороги. Необходимо перестроиться на обочину и прекратить движение.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области в ближайшие дни снизится температура.
Сейчас на погоду на Урале влияет высотный циклон. Но 25 июля в него вольется Каспийский циклон, который вскоре приобретёт черты основного циклона и начнет подниматься в Свердловскую область.