Почти две тысячи женщин в Узбекистане пострадали от насилия и притеснений за последние два с половиной года — Генпрокуратура

Общее число потерпевших от притеснений и насилия, начиная с 2022 года по настоящее время, составляет 1 831 человек.
Согласно Гражданскому кодексу Узбекистана, компенсация морального ущерба взыскивается с лица, виновного в его причинении. Размер возмещения определяется в зависимости от характера физического ущерба и моральных страданий, причиненных потерпевшим, а также степени вины лица, причинившего вред.
В интересах женщин и девочек, пострадавших от притеснений и насилия, Генпрокуратура обязала суды по гражданским делам взыскивать с виновных компенсацию морального ущерба. Всего в суд было подано 74 иска, по некоторым из них пострадавшим присуждено 3,8 миллиарда сумов в качестве компенсации за моральный вред.