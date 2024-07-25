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Почти две тысячи женщин в Узбекистане пострадали от насилия и притеснений за последние два с половиной года — Генпрокуратура

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 1,8 тысячи несовершеннолетних девочек и женщин за 2,5 года в Узбекистане подверглись разным формам насилия. Генпрокуратура уже добилась выплаты части компенсаций жертвам за нанесенный моральный ущерб, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Общее число потерпевших от притеснений и насилия, начиная с 2022 года по настоящее время, составляет 1 831 человек.

Согласно Гражданскому кодексу Узбекистана, компенсация морального ущерба взыскивается с лица, виновного в его причинении. Размер возмещения определяется в зависимости от характера физического ущерба и моральных страданий, причиненных потерпевшим, а также степени вины лица, причинившего вред.

В интересах женщин и девочек, пострадавших от притеснений и насилия, Генпрокуратура обязала суды по гражданским делам взыскивать с виновных компенсацию морального ущерба. Всего в суд было подано 74 иска, по некоторым из них пострадавшим присуждено 3,8 миллиарда сумов в качестве компенсации за моральный вред.