Почти две тысячи женщин в Узбекистане пострадали от насилия и притеснений за последние два с половиной года — Генпрокуратура

В интересах женщин и девочек, пострадавших от притеснений и насилия, Генпрокуратура обязала суды по гражданским делам взыскивать с виновных компенсацию морального ущерба. Всего в суд было подано 74 иска, по некоторым из них пострадавшим присуждено 3,8 миллиарда сумов в качестве компенсации за моральный вред.