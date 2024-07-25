На базе ковидного центра «Зангиата-2» появится новая многопрофильная детская больница на пятьсот мест

«Для эффективного использования в пустующих зданиях и помещениях Зангиатинской больницы № 2 создадут современную высокотехнологичную специализированную клинику для детей до 18 лет. Больница будет рассчитана на лечение 500 пациентов одновременно», — сообщила пресс-служба Минздрава.
Новая детская клиника откроется в сентябре 2024 года. До этого в существующих корпусах проведут необходимые строительно-ремонтные работы и адаптируют их для лечения детей.
Врачи новой клиники будет проводить медосмотры детей до 18 лет, оказывать им врачебно-консультативную и специализированную стационарную помощь. Кроме того, клиника будет поддерживать районные медучреждения, оказывая им практическую и методическую помощь.
На новую больницу возлагается задача содействия внедрению современных медицинских технологий и методов управления в практику медучреждений Ташкента, а также участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинского персонала.
Отмечается, что все здания и сооружения больницы «Зангиата-2» и прилегающая к ним территория безвозмездно переданы детской больнице на правах оперативного управления.