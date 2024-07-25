Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На базе ковидного центра «Зангиата-2» появится новая многопрофильная детская больница на пятьсот мест

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Этой осенью на месте инфекционной клиники «Зангиата-2», которая действовала во время пандемии коронавируса, откроется новая многопрофильная детская больница, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Для эффективного использования в пустующих зданиях и помещениях Зангиатинской больницы № 2 создадут современную высокотехнологичную специализированную клинику для детей до 18 лет. Больница будет рассчитана на лечение 500 пациентов одновременно», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Новая детская клиника откроется в сентябре 2024 года. До этого в существующих корпусах проведут необходимые строительно-ремонтные работы и адаптируют их для лечения детей.

Врачи новой клиники будет проводить медосмотры детей до 18 лет, оказывать им врачебно-консультативную и специализированную стационарную помощь. Кроме того, клиника будет поддерживать районные медучреждения, оказывая им практическую и методическую помощь.

На новую больницу возлагается задача содействия внедрению современных медицинских технологий и методов управления в практику медучреждений Ташкента, а также участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинского персонала.

Отмечается, что все здания и сооружения больницы «Зангиата-2» и прилегающая к ним территория безвозмездно переданы детской больнице на правах оперативного управления.

медицина