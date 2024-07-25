Участники СВО бесплатно получили в Прикамье 26 земельных участков

Больше всего земельных участков было предоставлено в Перми, Кунгурском и Чернушинском округах. Напомним, в Пермском крае с января 2024 года действует закон о дополнительной поддержке военнослужащих и их семей, инициированный губернатором Дмитрием Махониным. Земельные участки могут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки могут воспользоваться члены семей.