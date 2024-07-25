Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО бесплатно получили в Прикамье 26 земельных участков

С начала 2024 участники специальной военной операции (СВО) получили в Пермском крае 26 бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба краевого минимущества.

Больше всего земельных участков было предоставлено в Перми, Кунгурском и Чернушинском округах. Напомним, в Пермском крае с января 2024 года действует закон о дополнительной поддержке военнослужащих и их семей, инициированный губернатором Дмитрием Махониным. Земельные участки могут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки могут воспользоваться члены семей.

права человека