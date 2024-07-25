В Пермском крае вновь отмечен рост заболеваемости корью

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщения о вспышках кори в Пермском крае напугали жителей региона в мае 2024 года. 29 мая в администрации Соликамского городского округа была проведена санитарно-эпидемиологическая комиссия. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце мая в Прикамье было зарегистрировано 68 случаев заболевания корью.