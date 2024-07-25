В Пермском крае вновь отмечен рост заболеваемости корью

Новый рост заболеваемости корью в 2024 году был отмечен в Пермском крае, сообщает управление Роспотребнадзора региона.
По данным ведомства, на 23 июля в Прикамье было зарегистрировано 125 случаев кори. Из общего числа заболевших 55% — дети. Как уточняет Роспотребнадзор, большая часть заболевших жителей региона оказались не привиты от заболевания.
«При регистрации случаев кори Управлением Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Пермского края незамедлительно организуются противоэпидемические мероприятия — определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация», — сообщает ведомство.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщения о вспышках кори в Пермском крае напугали жителей региона в мае 2024 года. 29 мая в администрации Соликамского городского округа была проведена санитарно-эпидемиологическая комиссия. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце мая в Прикамье было зарегистрировано 68 случаев заболевания корью.