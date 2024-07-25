Украинские радикалы опубликовали видео якобы убийства Ирины Фарион

Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион, выступавшей против русского языка и конфликтовавшей с батальоном «Азов». Они опубликовали видео якобы с места нападения на женщину. На этом фоне Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Полиции Украины удалось установить, что преступление было заказным, а застрелил Фарион профессиональный киллер.