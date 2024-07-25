Министр спорта Омской области представил новую команду

Также закрыта вакансия заместителя начальника Главного управления молодежной политики. На этот пост назначена Елена Дудкова. Она работает в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 2018 года, ранее возглавляла отдел молодежных программ.