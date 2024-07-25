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На фестивале «Рок чистой воды» уберут от мусора побережье Волги

Музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 28 июля. На мероприятии выступят группы «Чайф», «Чиж & Co», «Пилот» и F.P.G. и другие артисты.

Источник: Звук

Музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 28 июля. На мероприятии выступят группы «Чайф», «Чиж & Co», «Пилот» и F.P.G. и другие артисты.

Также зрители смогут послушать коллективы «Гран — КуражЪ», Ridols, «Невра», «Герои НВ», «Рок — Синдром», «Виконт», KARMA-JETS и SKYNET.

На второй день посетители мероприятия смогут принять участие в уборке побережья Волги и запуске мальков стерляди в реку.

Ранее стало известно, какие артисты выступят на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ».