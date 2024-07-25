На фестивале «Рок чистой воды» уберут от мусора побережье Волги

Музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 28 июля. На мероприятии выступят группы «Чайф», «Чиж & Co», «Пилот» и F.P.G. и другие артисты.
Также зрители смогут послушать коллективы «Гран — КуражЪ», Ridols, «Невра», «Герои НВ», «Рок — Синдром», «Виконт», KARMA-JETS и SKYNET.
На второй день посетители мероприятия смогут принять участие в уборке побережья Волги и запуске мальков стерляди в реку.
Ранее стало известно, какие артисты выступят на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ».