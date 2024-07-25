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Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Курорты Южного берега Крыма, в числе которых Ялта, Алупка, Алушта и ряд других населенных пунктов утверждены в список курортов федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

Источник: РИА "Новости"
Уточнятся, что в список среди прочих российских курортов включены: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты ЮБК: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта.

«В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Также в утвержденный список вошел один курортный регион — Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край», — говорится в сообщении.", — говорится в сообщении пресс-службы Кабина, которое приводит Интерфакс.

Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня, оно вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Перечень необходим для разграничения подведомственности курортов, пояснили в пресс-службе.

Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что средний уровень заполняемости крымских отелей и санаториев на середину июля составляет порядка 55 процентов.

По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, Крым с начала года посетилипорядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге.

туризм и отдых