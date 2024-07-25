Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения

«В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Также в утвержденный список вошел один курортный регион — Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край», — говорится в сообщении.", — говорится в сообщении пресс-службы Кабина, которое приводит Интерфакс.
Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня, оно вступает в силу 1 сентября 2024 года.
Перечень необходим для разграничения подведомственности курортов, пояснили в пресс-службе.
Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что средний уровень заполняемости крымских отелей и санаториев на середину июля составляет порядка 55 процентов.
По информации министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, Крым с начала года посетилипорядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге.