Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значения

«В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Также в утвержденный список вошел один курортный регион — Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край», — говорится в сообщении.", — говорится в сообщении пресс-службы Кабина, которое приводит Интерфакс.