Обозреватель «Известий» объяснил популярность «Головоломки 2»

«В ней нет «повестки» (Pixar решил не рисковать), и всё же мы понимаем, что фильм сделан здесь и сейчас. И как важно, действительно, нам разобраться сегодня, какая эмоция и почему нами движет в тот или иной момент, почему мы совершаем глупые и вредные поступки и как выходит так, что самое главное — упущено и не сделано. Мировая касса «Головоломки 2» не учитывает сборы в РФ . Но даже сейчас, без рекламы, постеров и роликов в кинозалах, «Головоломка» по посещаемости опережает все остальные релизы. В другое время она и у нас стала бы рекордсменом проката. А это значит, что мультфильм «попал» и в нашу аудиторию и что она встретила его более чем благодарно», — заключил он.