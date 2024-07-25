Из-за Дня города в Омске ограничат продажу алкоголя

В Омске на 10 дней, с 26 июля по 4 августа, ограничат продажу алкоголя. Ограничения связаны с празднованием Дня города.
С завтрашнего дня праздничные мероприятия стартуют в округах, с 3 августа основным местом их проведения станут локации в центре города. О связанных с этим ограничениях омичам напомнил мэр города Сергей Шелест.
Запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых, а также спортивных мероприятий начинает действовать за два часа до их начала и сохраняется в течение двух часов после окончания.
«Непосредственно в День города ограничения на реализацию горячительных напитков затронут основные скверы Центрального округа: Выставочный, Воскресенский, им. Дзержинского, Театральный, улицы Спартаковская — Тарская и прилегающую к ним территорию, улицу Ленина — от площади Победы до моста “Юбилейный”, улицу Музейную, Соборную площадь, территорию парка им. 30-летия Победы и Омскую крепость», — сообщил Сергей Шелест.