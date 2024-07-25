В Челябинске обновят 3,6 км ведущей в Чурилово дороги

Сейчас завершается подготовка документации для строительства четырехполосной дороги на улице Линейная с ливневой канализацией, тротуарами шириной 3 метра, велодорожкой, освещением и озеленением.
Также в следующем году пройдёт капитальный ремонт автомобильной дороги по 2-ой Эльтонской от Трашутина до Самохина. Работы будут вестись комплексно — со строительством тротуаров, благоустройством и озеленением.
Строительство набережной в Чурилово продолжается. Основные виды работ будут закончены до 1 сентября текущего года.