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В Челябинске обновят 3,6 км ведущей в Чурилово дороги

В Челябинске обновят 3,6 км ведущей в Чурилово дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас завершается подготовка документации для строительства четырехполосной дороги на улице Линейная с ливневой канализацией, тротуарами шириной 3 метра, велодорожкой, освещением и озеленением.

Также в следующем году пройдёт капитальный ремонт автомобильной дороги по 2-ой Эльтонской от Трашутина до Самохина. Работы будут вестись комплексно — со строительством тротуаров, благоустройством и озеленением.

Строительство набережной в Чурилово продолжается. Основные виды работ будут закончены до 1 сентября текущего года.