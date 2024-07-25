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Астану украшают в преддверии V Всемирных игр кочевников

С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран мира.

Источник: instagram/akimat__astana

Во всех районах Астаны идет активная подготовка к предстоящим Всемирным играм кочевников, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В рамках подготовки столица украшена малыми архитектурными формами, которые подчеркнут уникальность и колорит этого масштабного мероприятия.

Малые архитектурные формы, включающие скульптуры, декоративные конструкции и инсталляции, установлены в различных частях города. Эти элементы отражают богатое культурное наследие кочевых народов, их традиции и обычаи. Особое внимание уделено символике, характерной для кочевой культуры, такой как юрты, лошади, а также исторические и мифологические образы.

Фото: instagram/akimat__astana.

Различные инсталляции размещены в районе Нура в Центральном парке, Парке влюбленных, возле ТРЦ «Азия парк», на территории ипподрома «Казанат», где будет проводиться ряд состязаний.

В районе Сарыарка установлены тематические малые архитектурные формы на Железнодорожном вокзале, у сквера «Театральный» и рядом с отелем Radisson.

В районе Алматы установлена инсталляция на территории вокзала «Нурлы жол».

В районе Есиль МАФы размещены у монумента «Астана-Байтерек», у Триумфальной арки, в Ботаническом саду, Водно-зеленом бульваре и в международном аэропорту.

В районе Байконур появились пять малых архитектурных форм, планируется установка еще двух.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тыс. туристов.

Подробную информацию можно получить по ссылке.