Астану украшают в преддверии V Всемирных игр кочевников

Малые архитектурные формы, включающие скульптуры, декоративные конструкции и инсталляции, установлены в различных частях города. Эти элементы отражают богатое культурное наследие кочевых народов, их традиции и обычаи. Особое внимание уделено символике, характерной для кочевой культуры, такой как юрты, лошади, а также исторические и мифологические образы.