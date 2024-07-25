Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании

Как следует из видео, которое врио главы региона опубликовал в соцсети «ВКонтакте», на совещании ему доложили о том, что результаты школьников в целом выше, чем в среднем по России. Тем не менее исключением стали два предмета — информатика и английский.
Филимонов отреагировал на это сообщение, перейдя на английский язык.
«What is the difficulty with English language? What is wrong with English? <…> Please, answer my question (В чем проблемы с английским языком? Что не так с английским? <…> Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос)», — спросил он подчиненных.
Их реакция на видео не приводится.