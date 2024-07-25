Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник загрязнения реки Борзовки нашли в Нижнем Новгороде

Сотрудники министерства обследовали водоем в районе переулка Райниса.

Источник загрязнения реки Борзовки нашли в Нижнем Новгороде, сообщило министерство экологии региона, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсетях.

Сотрудники министерства обследовали водоем в районе переулка Райниса и обнаружили подземное канализационное сооружение. Предположительно, именно оттуда сливали стоки в Борзовку.

В администрацию Ленинского района направили письмо, чтобы установить владельца сооружения и организацию, эксплуатирующую его, для дальнейшего принятия мер.

Напомним, массовую гибель уток выявили на реке Борзовка в Ленинском районе — нашли порядка восьми трупов птиц. Сейчас волонтеры пытаются помочь одной выжившей утке.

Местные жители в соцсетях пожаловались на вонь и мусор у реки, предположив, что утки погибли из-за слива нечистот в водоем.

«Вонь от нечистот чувствуется по всей длине реки на городских улицах и в домах», — отметил Анатолий М.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что администрация Ленинского района найдет загрязнителей реки Борзовка.

экология