Источник загрязнения реки Борзовки нашли в Нижнем Новгороде, сообщило министерство экологии региона, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина в соцсетях.
Сотрудники министерства обследовали водоем в районе переулка Райниса и обнаружили подземное канализационное сооружение. Предположительно, именно оттуда сливали стоки в Борзовку.
В администрацию Ленинского района направили письмо, чтобы установить владельца сооружения и организацию, эксплуатирующую его, для дальнейшего принятия мер.
Напомним, массовую гибель уток выявили на реке Борзовка в Ленинском районе — нашли порядка восьми трупов птиц. Сейчас волонтеры пытаются помочь одной выжившей утке.
Местные жители в соцсетях пожаловались на вонь и мусор у реки, предположив, что утки погибли из-за слива нечистот в водоем.
«Вонь от нечистот чувствуется по всей длине реки на городских улицах и в домах», — отметил Анатолий М.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что администрация Ленинского района найдет загрязнителей реки Борзовка.