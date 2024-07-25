Десять региональных дорог остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области к 25 июля в подтопленном состоянии остаются десять региональных дорог. Из-за сильных дождей проехать по трассе затруднительно. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Дирекция автодорог».
В Нижнеудинском районе затруднено движение на трасах: Вершина-Катарбей-Мунтубулук (с 36 по 40 км и на 19-ом км) , Шумский-Чехово (км 26), Нижнеудинск-Боровинок-Чуна (с 27+500 по 28 км и на 40 км). Также остановлена работа паромной переправы через реку Уда. В Тайшетском районе на трассе Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 35, 48−73 км) и Шелехово-Туманшет (км 7, с 4 по 8 км). В Заларинском районе участке Тыреть-Веренка (км 3). В Тулунском районе у подъезда к п. Ишидей (с 1 по 9 км), Икей-Галдун (с 2 по 21 км), Гадалей-Здравоозерный (км 3 и км 6), Харантей — Аршан (с 1 по 18 км).
— В связи с такой ситуацией проезд затруднен в такие населенные пункты, как п. Атагай, д. Шипицина, д. Укар, д. Зенцова, п. Костино, с. Боровинок, д. Тони, с. Широково Нижнеудинского района и в п. Соляная, п. Сереброво Тайшетского района, — пишут в телегамм-канале.
Сейчас на месте подтопления дежурят дорожные службы. Уже ведутся работы по восстановлению проезда. Завозятся трубы-цистерны и участки засыпают скальным камнем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижниуденске обсудят подготовку к отопительному сезону.