Десять региональных дорог остаются подтопленными в Иркутской области

В Нижнеудинском районе затруднено движение на трасах: Вершина-Катарбей-Мунтубулук (с 36 по 40 км и на 19-ом км) , Шумский-Чехово (км 26), Нижнеудинск-Боровинок-Чуна (с 27+500 по 28 км и на 40 км). Также остановлена работа паромной переправы через реку Уда. В Тайшетском районе на трассе Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 35, 48−73 км) и Шелехово-Туманшет (км 7, с 4 по 8 км). В Заларинском районе участке Тыреть-Веренка (км 3). В Тулунском районе у подъезда к п. Ишидей (с 1 по 9 км), Икей-Галдун (с 2 по 21 км), Гадалей-Здравоозерный (км 3 и км 6), Харантей — Аршан (с 1 по 18 км).