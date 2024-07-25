26 июля в Алматы прозвучит сирена

АЛМАТЫ, 25 июл — Sputnik. 26 июля текущего года в 10 часов 00 минут запланировано проведение командно-штабного учения (КШУ) по оповещению населения г. Алматы при возникновении землетрясения, передает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.