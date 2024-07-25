26 июля в Алматы прозвучит сирена

«КШУ проводится для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от ЧС. При проверке системы оповещения планируется кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения. (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления)».
Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.
«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации».
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.