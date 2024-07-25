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26 июля в Алматы прозвучит сирена

АЛМАТЫ, 25 июл — Sputnik. 26 июля текущего года в 10 часов 00 минут запланировано проведение командно-штабного учения (КШУ) по оповещению населения г. Алматы при возникновении землетрясения, передает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

Источник: Sputnik.kz

«КШУ проводится для проверки готовности оборудования оповещения и защиты населения от ЧС. При проверке системы оповещения планируется кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения. (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления)».

говорится в сообщении ведомства.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» — это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

«Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации».

подчеркивается в пресс-релизе.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений.