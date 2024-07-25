В Госдуме предложили защитить людей от лудомании

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законодательно необходимо ограничить людей, чрезмерно увлекающихся ставками на спорт. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Проектом федерального закона предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах и казино путем направления заявления физического лица о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. Обязанность по ведению перечня предлагается возложить на публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» и на организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов.
«Законопроект направлен на защиту людей и их близких от лудомании, — сказал Свищев. — Сейчас в России появилось очень много букмекерских контор и тотализаторов, в интернете и на телевидении рядом со спортивными событиями всегда идет реклама ставок. Необходимо регулировать эти процессы. Законопроектом предлагается закрепить механизм самоограничения прав через создание перечня физических лиц, которые отказались от участия в азартных играх».
«Для этих людей будет установлен запрет на совершение ставок, а букмекерским конторам и тотализаторам будет запрещено направлять им информационные сообщения рекламного характера», — добавил парламентарий.