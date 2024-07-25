В Госдуме предложили защитить людей от лудомании

«Законопроект направлен на защиту людей и их близких от лудомании, — сказал Свищев. — Сейчас в России появилось очень много букмекерских контор и тотализаторов, в интернете и на телевидении рядом со спортивными событиями всегда идет реклама ставок. Необходимо регулировать эти процессы. Законопроектом предлагается закрепить механизм самоограничения прав через создание перечня физических лиц, которые отказались от участия в азартных играх».