В Самаре жители смогут предотвратить проникновение личинок в кожу

В Самаре местным жителям рассказали, как предотвратить проникновение личинок в кожу. Паразиты обитают в водоемах, сообщает «Саратов24».
— Церкарии или зуд купальщиков, как прозвали в народе, — это личинки червей шистосоматид, — отмечают специалисты.
Паразиты обычно обитают в организмах водоплавающих птиц, но могут попасть в водоемы вместе с экскрементами. Личинки какое-то время находят в воде, обычно у берегов. Развиваются они в полноценных особей только в живых организмах. Личинки могут проникнуть в кожу человека, процесс длится от 1 до 5 минут. Паразиты вызывают аллергию, появляется зуд, жжение и покраснение.
Определить проникновение личинок в кожу можно по сыпи, сначала появляется покраснение, а после мелкие прозрачные пузырьки. Кожный зуд может длится до нескольких недель. Эксперты не рекомендуют купаться в водоемах, которые не прошли санитарный контроль.