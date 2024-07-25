В Самаре жители смогут предотвратить проникновение личинок в кожу

Паразиты обычно обитают в организмах водоплавающих птиц, но могут попасть в водоемы вместе с экскрементами. Личинки какое-то время находят в воде, обычно у берегов. Развиваются они в полноценных особей только в живых организмах. Личинки могут проникнуть в кожу человека, процесс длится от 1 до 5 минут. Паразиты вызывают аллергию, появляется зуд, жжение и покраснение.