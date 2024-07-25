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В Самаре жители смогут предотвратить проникновение личинок в кожу

В водоемах самарцы могут столкнуться с паразитами.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали, как предотвратить проникновение личинок в кожу. Паразиты обитают в водоемах, сообщает «Саратов24».

— Церкарии или зуд купальщиков, как прозвали в народе, — это личинки червей шистосоматид, — отмечают специалисты.

Паразиты обычно обитают в организмах водоплавающих птиц, но могут попасть в водоемы вместе с экскрементами. Личинки какое-то время находят в воде, обычно у берегов. Развиваются они в полноценных особей только в живых организмах. Личинки могут проникнуть в кожу человека, процесс длится от 1 до 5 минут. Паразиты вызывают аллергию, появляется зуд, жжение и покраснение.

Определить проникновение личинок в кожу можно по сыпи, сначала появляется покраснение, а после мелкие прозрачные пузырьки. Кожный зуд может длится до нескольких недель. Эксперты не рекомендуют купаться в водоемах, которые не прошли санитарный контроль.