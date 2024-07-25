Какие законы вступают в силу в России с 1 августа 2024 года

С 1 августа россиян при поездках в Израиль обяжут за 48 часов до начала путешествия запрашивать разрешение на въезд в специальном онлайн-сервисе. Стоимость услуги составит 25 шекелей, что чуть более 600 рублей. При этом безвизовый режим между Россией и Израилем останется в силе.