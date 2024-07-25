Какие законы вступают в силу в России с 1 августа 2024 года

Ниже — список всех нововведений в России с 1 августа 2024 года в пособиях и законах. Рассказываем, что поменяется в законах россиян, как повысятся пенсии и какие появятся новые правила обращения с цифровым рублем, выезда за рубеж и нормы индивидуального жилищного строительства.
Общество, финансы и недвижимость — как изменится жизнь россиян с 1 августа 2024 года.
Изменения в пенсиях
Граждан ожидают повышение пенсий. Подробнее расскажем ниже.
- Пенсионерам, которые трудились в 2023-м, повысят социальную выплату. При расчете ее нового размера учтут индивидуальные пенсионные баллы, накопленные за последний год. Их умножат на зафиксированную стоимость коэффициента в дату выхода на пенсию.
- Бывшим летчикам и шахтерам тоже увеличат сумму социальной выплаты. Новый размер сформируется из выслуги лет конкретного гражданина и полноты страховых взносов его работодателя.
- Не останутся без повышения и пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них социальную выплату увеличат ровно в два раза.
Изменения в ЖКХ
В августе россиянам впервые придут квитанции с повышенными 1 июля тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Оплату, как и ранее, нужно будет произвести до десятого числа месяца.
Изменения в туризме
С 1 августа россиян при поездках в Израиль обяжут за 48 часов до начала путешествия запрашивать разрешение на въезд в специальном онлайн-сервисе. Стоимость услуги составит 25 шекелей, что чуть более 600 рублей. При этом безвизовый режим между Россией и Израилем останется в силе.
Изменения в финансах
С 1 августа жители России смогут завещать цифровые рубли. Оформлять такого рода документы предстоит в банках с привлечением нотариуса.
Изменения в недвижимости
1 августа в России примут ГОСТ Р 71392−2−24 для загородного индивидуального жилищного строительства. Документ включит в себя восемь категорий с 45 обязательными для соблюдения критериями для застройщиков. Считается, что стандарт повысит качество загородного возведения жилья и снизит затраты на энергоресурсы.
Автор: Екатерина Нагель