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Бывшие причалы на набережной Оми вернули государству

Такое решение вынес Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 июля, решилась судьба бывших причалов возле Речного вокзала, ставших прогулочной зоной. Частную территорию вернули в собственность Росимущества. Такое решение вынес Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Споры за этот участок идут уже не первый год. Бывшие причалы и часть набережной были выставлены на аукцион. В прошлом году их выкупил частник, однако реконструкцию набережной не потянул и перепродал другой компании.

Прокуратура оспорила эту сделку в арбитражном суде и сегодня окончательно выиграла процесс. Решение о возвращении имущества в федеральную собственность вступило в законную силу.

Тем временем пока шли споры, набережная разрушалась, там образовались провалы. И хотя ямы засыпали песком, гулять там по-прежнему небезопасно.