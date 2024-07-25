Бывшие причалы на набережной Оми вернули государству

Сегодня, 25 июля, решилась судьба бывших причалов возле Речного вокзала, ставших прогулочной зоной. Частную территорию вернули в собственность Росимущества. Такое решение вынес Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Споры за этот участок идут уже не первый год. Бывшие причалы и часть набережной были выставлены на аукцион. В прошлом году их выкупил частник, однако реконструкцию набережной не потянул и перепродал другой компании.
Прокуратура оспорила эту сделку в арбитражном суде и сегодня окончательно выиграла процесс. Решение о возвращении имущества в федеральную собственность вступило в законную силу.
Тем временем пока шли споры, набережная разрушалась, там образовались провалы. И хотя ямы засыпали песком, гулять там по-прежнему небезопасно.