В самарском отеле, где отравились дети, выявили ряд нарушений

Кроме проблем в бассейне, специалисты также выявили нарушения в системе пожарной сигнализации, которая не дублирует свет и звук сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений. Также отель не обеспечен средствами индивидуальной защиты от пожара. Выходы со второго этажа на лестницу не оборудованы дверьми с уплотнением. Нарушения выявили и в маркировке уборочного инвентаря, который хранят рядом с чистым бельем, решетками для жарки мяса, моющими средствами, матрасами и контейнерами с едой сотрудников. Вышеуказанные нарушения устранили, работу бассейнов возобновили в конце марта.