В самарском отеле, где отравились дети, выявили ряд нарушений

В феврале текущего года жителей Самарской области потрясла новость об отравлении детей хлором во время купания в бассейне. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о расследовании уголовного дела, сообщает прокуратура Самарской области.
Согласно опубликованным данным, отравление детей в бассейне произошло 21 февраля. После этого сотрудники полиции, прокуратуры и профильных ведомств провели тщательную проверку экоотеля, расположенного на берегу Мастрюковских озер.
— По итогам проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности, — отметили правоохранители.
Кроме проблем в бассейне, специалисты также выявили нарушения в системе пожарной сигнализации, которая не дублирует свет и звук сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений. Также отель не обеспечен средствами индивидуальной защиты от пожара. Выходы со второго этажа на лестницу не оборудованы дверьми с уплотнением. Нарушения выявили и в маркировке уборочного инвентаря, который хранят рядом с чистым бельем, решетками для жарки мяса, моющими средствами, матрасами и контейнерами с едой сотрудников. Вышеуказанные нарушения устранили, работу бассейнов возобновили в конце марта.
Должностных лиц оштрафовали, общая сумма составила 35 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, его контролирует районная прокуратура.