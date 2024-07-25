Черные лебеди и красные бараны: 25 животных привезли из Крыма в заповедник Аскания-Нова

Переехала с полуострова на материк и антилопа канна. Она, если все пойдет по благоприятному сценарию, скрасит своим присутствием одиночество своего сородича мужского пола. Кто знает, может, в итоге получится отличная семья парнокопытных, которая обзаведется потомством?!