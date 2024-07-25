Черные лебеди и красные бараны: 25 животных привезли из Крыма в заповедник Аскания-Нова

Крымский зоопарк «Тайган» на дружеских началах и в рамках официального договора привез в заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области новых постояльцев.
«Доставили 25 наших животных с полным пакетом необходимых документов», — рассказал директор крымского зоопарка «Тайган» Олег Зубков, отметив, что все питомцы прошли ветеринарный карантин.
Путешествие прошло без лишней волокиты и задержек. На пропускном пункте уже хорошо знают «зоофуру», украшенную огромным плакатом с фотографией Зубкова в окружении львов и хештегом-лозунгом #Своихнебросаем, поэтому и стараются провести все необходимые процедуры быстрее.
Груз же очень нежный — редкие пернатые и млекопитающие.
Крымский зоопарк пополнил коллекцию биосферного заповедника животными, которых здесь не хватало: журавлями-красавками, черными лебедями, носухами, овцами Святого Якова и лойской породы, красными баранами, шотландским скотом.
Переехала с полуострова на материк и антилопа канна. Она, если все пойдет по благоприятному сценарию, скрасит своим присутствием одиночество своего сородича мужского пола. Кто знает, может, в итоге получится отличная семья парнокопытных, которая обзаведется потомством?!
Но самый большой фурор, конечно же, произвели овцы Святого Якова.
«Животные с четырьмя рогами — это фантастика, настоящее чудо природы», — не скрывает своих эмоций директор «Аскания-Нова» Дмитрий Мещеряков.
И теперь в заповеднике появилась целая отара уникальных травоядных.
Здесь очень хорошо подготовились к приему новых обитателей: отличные вольеры, должный уход и качественные корма.
«Сено отличное, сам бы ел, да деньги нужны! Пахнет разнотравьем, в Аскания-Нова отличные сенокосные угодья», — отмечает Олег Зубков.
Напоминаем, ветврачи «Тайгана» выясняют причины болезни истощенной львицы Асады, которую привезли из Мелитополя в Крым.