Подозреваемый в подрыве авто в Москве служил греко-католическим алтарником

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы, не планировал оставаться в Турции, а хотел взять лодку и уплыть в Грецию. Сегодня в Бодруме пройдет заседание суда, на котором будет решаться вопрос о его аресте. Москва и Анкара обсуждают экстрадицию россиянина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».