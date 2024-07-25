Новые штрафы введут в нижегородском метро

Согласно информации, вводится запрет на попрошайничество и предпринимательскую деятельность в подвижном составе и объектах инфраструктуры метрополитена. В случае нарушения закона гражданам будет назначаться штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.