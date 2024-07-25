Новые штрафы введут в нижегородском метро

Согласно информации, вводится запрет на попрошайничество и предпринимательскую деятельность в подвижном составе и объектах инфраструктуры метрополитена. В случае нарушения закона гражданам будет назначаться штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
Кроме того, депутаты одобрили законопроект о запрете езды на любых средствах индивидуальной мобильности (мотоцикл, самокат, роликовые коньки) в метро. Размер штрафа при нарушении законопроекта составит от 500 рублей до 2 тыс. рублей.
Отмечается, что проезд на крыше подвижного состава, открывание дверей вагонов и кабин или воспрепятствование их закрыванию повлечет за собой назначение штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что такая инициатива позволит контролировать безопасность в метрополитене.
«Данная инициатива направлена прежде всего на обеспечение безопасности как для самого самокатчика, так и для остальных пассажиров внеуличного транспорта», — подчеркнул председатель комитета по регламенту Законодательного собрания региона Владимир Паков.
Напомним, что в феврале текущего года депутаты регионального Заксобрания обсудили вопрос увеличения штрафов водителям за отказ от прохождения весогабаритного контроля.
Поправки предусматривают увеличение штрафов за отказ водителя от прохождения весогабаритного контроля с нынешних 500−800 рублей до 7 −10 тысяч рублей. Размер штрафа не менялся более 10 лет.
По мнению специалистов, в последнее время водители часто отказываются от прохождения весогабаритного контроля, что впоследствии приводит к росту аварийности, разрушению дорожного покрытия и, следовательно, к дополнительным расходам бюджетов.