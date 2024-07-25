Во время проверки мотоциклистов выявили 17 нарушителей в Иркутской области

В Иркутском районе прошло рейдовое мероприятие «Мототранспорт». Дорожные полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли водителей в селе Мамоны и Максимовщина, в деревне Малая Еланка и на станции Батарейная. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
Полиция искала нарушителей скрыто, после чего перевала в руки работникам ДПС. Так за время проведения рейда составили 17 административных материалов. В селе Мамоны один из водителей находился за рулем мопеда без водительского удостоверения. Ранее 31-летнего мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас ситуация повторилась.
— При общении с водителем полицейские почувствовали сильный запах алкоголя, в связи с чем предложили ему пройти процедуру освидетельствования. Она показала, что мужчина вновь находился за рулем транспортного средства в состоянии опьянения, — рассказывают в ведомстве.
Сейчас мопед находится на специализированной стоянке, а мужчину отстранили от права управления транспортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе в ДТП пострадала мама и ее несовершеннолетний сын.