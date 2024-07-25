Во время проверки мотоциклистов выявили 17 нарушителей в Иркутской области

Полиция искала нарушителей скрыто, после чего перевала в руки работникам ДПС. Так за время проведения рейда составили 17 административных материалов. В селе Мамоны один из водителей находился за рулем мопеда без водительского удостоверения. Ранее 31-летнего мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас ситуация повторилась.