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Во время проверки мотоциклистов выявили 17 нарушителей в Иркутской области

На виновных составлены административные протоколы.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе прошло рейдовое мероприятие «Мототранспорт». Дорожные полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли водителей в селе Мамоны и Максимовщина, в деревне Малая Еланка и на станции Батарейная. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

Полиция искала нарушителей скрыто, после чего перевала в руки работникам ДПС. Так за время проведения рейда составили 17 административных материалов. В селе Мамоны один из водителей находился за рулем мопеда без водительского удостоверения. Ранее 31-летнего мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас ситуация повторилась.

— При общении с водителем полицейские почувствовали сильный запах алкоголя, в связи с чем предложили ему пройти процедуру освидетельствования. Она показала, что мужчина вновь находился за рулем транспортного средства в состоянии опьянения, — рассказывают в ведомстве.

Сейчас мопед находится на специализированной стоянке, а мужчину отстранили от права управления транспортом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе в ДТП пострадала мама и ее несовершеннолетний сын.