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В Челябинске во время дождя затопило дорогу возле Областной больницы

Челябинцы пожаловались на затопленную улицу Воровского.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 762 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Челябинцы уже сталкиваются с последствиями непрекращающегося дождя. На улице Воровского образовалась громадная лужа, вода доходит по щиколотку.

— На Воровского у Областной больницы просто ужас. На дорогах и тротуарах лужи по щиколотку. Водители, в том числе ПАЗиков, не тормозят. Всех пешеходов обрызгали, — рассказала читательница КП.

В Гидрометцентре предупреждали, что в ближайшие дни в регионе выпадет от 45 до 170 миллиметров дождя. Для сравнения, месячная норма осадков в Челябинске в июле — 82 миллиметра, в Магнитогорске — 68 миллиметров.

Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 июля. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Тем временем городские службы в Челябинске переведены в усиленный режим работы. Поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры.