В Челябинске во время дождя затопило дорогу возле Областной больницы

Челябинцы уже сталкиваются с последствиями непрекращающегося дождя. На улице Воровского образовалась громадная лужа, вода доходит по щиколотку.
— На Воровского у Областной больницы просто ужас. На дорогах и тротуарах лужи по щиколотку. Водители, в том числе ПАЗиков, не тормозят. Всех пешеходов обрызгали, — рассказала читательница КП.
В Гидрометцентре предупреждали, что в ближайшие дни в регионе выпадет от 45 до 170 миллиметров дождя. Для сравнения, месячная норма осадков в Челябинске в июле — 82 миллиметра, в Магнитогорске — 68 миллиметров.
Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 июля. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Тем временем городские службы в Челябинске переведены в усиленный режим работы. Поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры.