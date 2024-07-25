JUMMY рассказал на «Вечернем Звуке», заменят ли нейросети артистов в будущем

Об этом поп-исполнитель сказал в эксклюзивном интервью Звук Медиа на «Вечернем Звуке». Он считает, что человек будет всегда во главе творчества.
«Мне кажется, что человека и творца никто не заменит. Сколько бы автотюна и нейросетей ни было, человек и творец всегда будет в центре. А вокруг него будет много всего интересного», — сказал JUMMY.
Артист добавил, что не знает, как будут звучать песни будущего, но надеется, что его творчество доживет до того времени.
Ранее ST заявил на «Вечернем Звуке», что музыка через 100 лет будет меньше нацелена на хайп.